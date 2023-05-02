Adana'da eski damadı tarafından öldürülen anne ve doktor kızı defnedildi

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ADANA (AA) - Adana'da eski damadı tarafından öldürülen anne ve doktor kızının cenazeleri toprağa verildi.

Dün merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde eski damadı Uğur Doğan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin'in cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Evlerinde alınan helalliğin ardından anne ve kızı için Akkuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da imam olarak görev yapan Ali Yıldız, anne ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı.

Zor anlar yaşayan Ali Yıldız, "Yaklaşık 14 yıldır imamım. Acımız çok büyük. Yükümüz çok ağır. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum." dedi.

Anne ve kızının cenazesi, cenaze namazı sonrası söz konusu mezarlıkta yan yana gömüldü.



Cinayetten sonra intihar eden Uğur Doğan'ın cenazesi de yakınlarınca Kızılkaş Mahallesi'nde defnedildi.



- Olay

Uğur Doğan dün, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Rahime Doğan'ın yaşadığı annesi Şerife Yıldız'ın Akkuyu Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Uğur Doğan, evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife ve doktor olduğu öğrenilen baldızı Sümeyye Ergin'i öldürmüştü.



Şerife Yıldız'ın gelini Cennet Yıldız'ı da tabancayla yaralayan Uğur Doğan, aynı silahla intihar etmişti.

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