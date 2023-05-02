AK Parti İl Başkanı Ay'dan Cumhur İttifakı afişlerinin yırtılmasına tepki

ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kentte Cumhur İttifakı afişlerine zarar verilmesine tepki gösterdi.

Ay, partisinin il başkanlığında, Cumhur İttifakı'ndaki bazı partilerin temsilcilerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'a gece gündüz demeden hazırlanırken sahada beklemedikleri sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin seçim kuruluna bildirdiği yasal reklam ve billboard alanları dışına afişler astığını ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Bakın köprü üstleri. Burası, belediye tarafından seçim kuruluna verilen ilan alanları mı? Değil. Korsan. Peki bu köprüde kimin reklamını yapıyor? Millet İttifakı'nın. Büyükşehir Belediyesi, köprüler dışında Adana Su Kanalizasyon İdaresi gibi resmi kurumların duvarlarını da Millet İttifakı reklamlarıyla donattı. Biz valiliğin binasını Cumhur İttifakı, AK Parti ile donatsak ne yaparlar? Dünyayı yıkarlar değil mi? Çünkü artık çok bağıran kendini haklı gibi görüyor. Yani 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor'. Bu tür oluşturulan korsan alanların sayısı belediyenin seçim kuruluna girdiği resmi alanlarından çok çok fazla."

Ay, bu alanlara afişlerin de yine belediye imkanlarıyla asıldığını bunun da hukuksuz olduğunu dile getirerek, "Burası muz cumhuriyeti değil. Eşkıya Adana'ya hükümdar olamaz. Belediye başkanı kendine çeki düzen versin." dedi.

Cumhur İttifakı'na ait zarar verilen afişlere ilişkin görselleri de basın mensuplarına gösteren Ay, şunları kaydetti:

"Zabıtayı da devreye koymak suretiyle hem görünen resmi zabıta mensuplarıyla Adana'daki bütün afişlere zarar veriyorlar hem de görülmeyen terör örgütünün uzantısı olan paydaşlarıyla beraber bizim afişlerimize zarar veriyorsunuz. Benim il başkanlığında 4'üncü yılım bitiyor. 20 yıldır bu ilde siyaset yapıyorum. Hiçbir dönem ne bizim tarafımızdan ne diğer rakiplerimiz tarafından asla bir afiş yırtılmamıştır ve afişe zarar verilmemiştir. Oturuyorsunuz politbürolarınızda bu işleri planlıyorsunuz ve ajanlarınızı, örgüt üyelerinizi salıyorsunuz. Bunları biliyoruz biz. Kayıtlar var. Bu tür işlerle ilgili kamu kurumlarını, zabıtayı, masanın altındaki terör gruplarını, yandaşları kullanıp buna tevessül ediyorsanız, bakın Cumhur İttifakı bileşeni olarak şunu söylüyorum; bir gecede o afişler nasıl yırtılır, bir gecede o Millet İttifakı'nın bütün afişleri nasıl sökülür biz size bunu gösteririz. Bizim sabrımızı zorlamayın, işinize bakın. Belediye vatandaşa hizmet verir. Buradan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Millet İttifakı bileşenlerine söylüyorum; aklınızı başınıza alın, sabrımızı zorlamayın. Bugün bu saatten sonra tek bir afiş yırtılırsa, sökülürse müsebbibi sizsiniz. Bunun misliyle karşılığını vereceğiz. Hiç kimse bizden bir yanağımıza tokat atılırken diğer yanağımızı çevirmemizi beklemesin."



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