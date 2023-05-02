AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da kıraathanede vatandaşlarla buluştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs'ta vereceğimiz oylarla Türk ve Kürt'ün kardeşliğine, Alevi ve Sünni'nin kardeşliğine fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt kardeşiz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde iyi bir sonucun ortaya çıkması için güçlü bir irade ortaya koyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ülkeye ve insanlara yaptığı hizmetin ve sevgisinin izaha ihtiyacı olmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi 14 Mayıs seçimlerine giderken görüyorsunuz. Bir sürü terör örgütünden açıklama yapılıyor. Diyor ki 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekliyoruz.' Peki bunlar niye 'Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekliyoruz.' diye açıklama yapıyorlar? Sadece Cumhurbaşkanı'mızın son zamanlarda imza attığı hizmetlere bakmak yeter. Bunlar Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, Türkiye'nin daha ileri ufuklara ulaşmasını istemeyen odakların kullandığı örgütlerdir. Onun için Türkiye'yi güçlendiren siyasetin, Türkiye'yi güçlendiren politikaların, Türkiye'nin önünü açan iradenin hiçbir şekilde güçlü, kuvvetli olmasını istemezler."

Çelik, Türkiye ve Adana'ya yapılan tüm hizmetlerin alt alta sıralandığında ülkenin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması ve ilerlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek tek imza attığı bu eserler sayesinde olduğunu vurgulayarak, "Bu dikili ağacı olmayanlar, memleketin ağaçlarını kurutmak için her türlü faaliyeti gösteren terör örgütleriyle niye yan yana duruyorlar? Bunlara niye bir şey demiyorlar? Terör örgütlerine karşı kullanmadıkları zehirli dili Cumhurbaşkanı'mıza karşı kullanıyorlar. Onun için 14 Mayıs günü yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğimiz zaman aslında bu şer şebekelerine de en güçlü cevabı vermiş olacağız." dedi.

- "Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaş"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada her alanda güçlü olması gerektiğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama en büyük gücümüz nedir? En büyük kazanımımız nedir? En büyük gücümüz, işte böyle kardeşçe bu mekanları paylaşmamızdır. Sıcak çaylar içip, güzel sohbetler yapabilmemizdir. Birliğimizdir, dirliğimizdir. Şimdi bizim aramıza işte Türk'tür, Kürt'tür, Alevi'dir, Sünni'dir diye fitne sokmaya çalışıyorlar. İlk defa siyasi gündemde çıkıyorlar, seçime giderken mezhep meselesini, meşrep meselesini etnik meseleyi gündeme getiriyorlar. 14 Mayıs'ta vereceğimiz oylarla Türk ve Kürt'ün kardeşliğine, Alevi ve Sünni'nin kardeşliğine fitne sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt kardeşiz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Onun için tek vatan diyoruz, tek millet diyoruz, tek devlet diyoruz, tek bayrak diyoruz. Hepimizin adı farklı olabilir, meşrebimiz, kökenimiz, mezhebimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aramızda ayrı gayrı yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaşı. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur."

- "Sinsi bir politika uyguluyorlar"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'de benim milletimin bir kısmına kimse ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamaz." diyerek ülkedeki yasakları kaldırdığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yasakları kaldırırken her türlü riski ve mücadeleyi göze aldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız mücadele verirken karşısında Cumhuriyet Halk Partisi var. O zaman bu mücadelelerin verildiği zaman onlar bu yasakları savunuyorlar. Bu yasakların peşinden koşuyorlar. O yüzden milletimizin her bir kesimi daha iyi koşullarda yaşaması, daha özgür olması, eşit yurttaşlık bilinciyle, vatandaşlık, kaderdaşlık içerisinde geleceğe yürümesi için mücadeleyi veren kişi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan.



Şimdi bu yasakçı kafalar, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına dikilmiş olanlar, geçmişte yasakçılıkla çıkıyorlardı milletin önüne. Baktılar ki milletten oy alamıyorlar bu sefer o yasakçılıklarını gizlemek için sinsi bir politika uyguluyorlar. Gizli bir şekilde yasakçı kafa sürüyor ama bol bol demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, hukuk diyorlar. Ama yasakçılık durduğu yerde aynı şekilde duruyor. Onun için bu siyasi ikiyüzlülüğe prim vermeyeceğiz. Bu siyasi ikiyüzlülükle bizi kandıramayacaklar. Bu ülkede yasakları kaldıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır, yasakları kaldıran siyasi hareket AK Parti'dir. Bugün hiç kimse kimliğinden dolayı, annesinden öğrendiği dilden dolayı aşağılanmıyor. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmüyor."

Çelik, tüm bu mücadeleler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır yanında olduğunu belirterek, "O zaman karşımızda sürekli olarak Meclis'te, diğer yerlerde bütün bu faaliyetleri yürütenler işte bu Cumhuriyet Halk Partililer, şimdi de birliğimize, dirliğimize göz dikmiş olanlar diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz ona destek vereceğiz'. Onlar ne derse desin, önemli olan vatandaşımızın ne dediğidir." ifadelerini kullandı.

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