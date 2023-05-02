Aladağ'da gençlik merkezi ve kent meydanı yapımına başlandı

ADANA (AA) - Aladağ Belediyesi tarafından ilçede gençlik merkezi ve kent meydanı yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ilçede ihtiyaç duyulan yapıları hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aladağ Belediye binası yanındaki belediyeye ait arsasında gençlik merkezi ve kent meydanının yapımına başlandığını ifade eden Akgedik, "Bu projenin onaylanmasında bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Projeyi en kısa zamanda tamamlayıp bir an önce Aladağlıların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.​​​​​​​



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