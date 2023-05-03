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Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 49 kişi hakkında gözaltı kararı

AA

Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 49 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA (AA) - Adana merkezli 9 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, savcılıkça 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y'nin de arasında olduğu bazı şüphelileri, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, suçtan elde ettiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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