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AK Parti Sözcüsü Çelik amatör spor kulüplerine yardım dağıtım töreninde konuştu:

AA

AK Parti Sözcüsü Çelik amatör spor kulüplerine yardım dağıtım töreninde konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora sevgisi ve amatör spor kulüplerine verdiği destekle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adana'da da spor alanında çok büyük devrimler gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti Adana milletvekili adayı Çelik, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek programına katıldı.

Çelik, konuşmasında, sporculara başarılar diledi.

Gençlik döneminde Adana'da basketbol ve futbol oynayacak saha bulamadıklarını belirten Çelik, "Tabii bunlar size hayal geliyor ama durum buydu. Özellikle son 20 yıl içerisinde sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere ve spora sevgisi, amatör spor kulüplerimize verdiği destekle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adana'da da spor alanında çok büyük devrimler gerçekleştirmiştir. Onun için burada törenin yapılacağını kendilerine söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın buradaki bütün kardeşlerimize selamları var." diye konuştu.

Çelik, 2002 yılında sporcu sayısının 7 bin 762 olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bugün yaklaşık 170 bin sporcuya sahibiz. İlimizde 20 yıl evvel 113 spor kulübü varken bugün 576 spor kulübümüz var. Böylece bütün bu artışlar tabii yeni ihtiyaçları da gündeme getiriyor. İlimizde 5 sentetik yüzeyli, aydınlatmalı, futbol sahasına ihtiyaç olduğu söyleniyor. O zaman bu sahaları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdesi olarak sizlere açıklıyorum. Bunların yapımıyla ilgili planlamalar tamamlanma aşamasına geldi. Bütün bunları siz spor kulüplerimize büyük bir zevkle kazandıracağız."

- "Daha fazla imkanları siz genç kardeşlerimizle buluşturacağız"

Kentteki 45 spor tesisi sayısının 104'e çıkarıldığını hatırlatan Çelik 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu'nun da Adana'ya kazandırıldığını hatırlattı.

Çelik, geçmişte Adana'nın tamamında olmayan, ihtiyaç duyulan tesislerin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi olarak ilçelere kazandırıldığını dile getirdi.

Spor salonları ve gençlik merkezleri yapmaya devam ettiklerine dikkati çeken Çelik şunları kaydetti:

"Planlama, yer belirleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Adana'ya, Adanalı gençlere, Adanalı sporseverlere olan sevgisi sayesinde çok daha fazla imkanları siz genç kardeşlerimizle buluşturacağız. Bütün bunlar siz gençlerimize, ülkemizin geleceği olan kardeşlerimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı'mıza bu tesisler, eserler için buradan bir kere daha güçlü bir şekilde teşekkür ediyoruz. Salon sporu yapan arkadaşların da talebi vardı. Buraya 5 spor salonu yapıyoruz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Devletimizin geleceği olan gençlerimize hayırlı imkanlar oluşturduğu bu zeminler, bu gençliği memleketimize, ülkemize daha büyük başarılar kazandırması içindir. Yaklaşık olarak 411 spor kulübümüze 9 milyon liralık bu nakli yardım hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yeni şampiyonluklara vesile olsun."

Etkinlikte, Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ahmet Bozan da konuştu.

Konuşmaların ardından Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki faal 411 amatör spor kulübüne dağıtılması için toplam 9 milyon liralık temsili çeki Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Bozan'a verdi.

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