Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon, ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.