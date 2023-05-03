Adana'da "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Nevzat Özer, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi'nde bağışçılarla bir araya geldi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Özer, herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirtti.

Düzenlenen kampanya ya çok sayıda kişi destek vererek kan bağışında bulundu.



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