Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu İ.E.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



İ.E.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık İ.E.Ş'nin, "2014 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgütün işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttum. Daha sonra taburda yer aldım. YPG'den yaptığım görevler karşılığında aylık düzenli olarak para alıyordum. 2022 yılında örgütten kaçtım." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, İ.E.Ş'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, bölgede örgüte eleman temin ettiği, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede inşaat işlerinde çalıştığı anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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