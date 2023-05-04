Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis verilen sanığın cezası değişmedi

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle daha önce 20 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan sanık, yeniden yapılan yargılamada aynı cezaya mahkum edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık S.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, S.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.G, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen S.G, "Tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık S.G, 17 Mart 2022'de aynı mahkemede görülen karar duruşmasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.



Yargıtay 10. Ceza Dairesi, "eksik inceleme" yapıldığı gerekçesiyle söz konusu hükmü bozup yeniden inceleme yapılmak üzere dosyayı bu mahkemeye geri göndermişti.

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