Adana'da tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yüreğir ilçesinde bir araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince objelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.





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