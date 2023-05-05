AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:

AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sandık nihai belirleyicidir. Şunu söylüyoruz her zaman; Türkiye'nin en büyük kazanımı etrafımızdaki coğrafyaya baktığınızda da sandık yoluyla iktidarı belirleme gücüdür." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çelik, Adana Müze Kompleksi'nde yapılan Habertürk TV canlı yayınında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

İktidardayken oylarını korumuş ve yükseltmiş en istisnai hareketlerden olduklarını, muhalefetin de muhalefetteyken oyunun düştüğünü aktaran Çelik, "Buradaki sır, yenilenme kabiliyetidir. Yeni arayışların peşinde koşma kabiliyetimiz. Mesela bir proje bittiği zaman 'İkincisini nasıl yapabiliriz, üçüncüsü nasıl olur?' diye." ifadesini kullandı.

"Gerçekten bizim kazandığımız seçimlerde hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek." diyen Çelik, şunları dile getirdi:

"Vatandaşımız niye kaybetsin? Vatandaşımız gitmiş demokratik hakkını kullanmış. Siyasi liderler, genel başkanlar, siyasi partiler kaybeder. Vatandaş kaybetmez. Fakat son zamanlarda çok fazla siyasetin içerisine kimlikçilik sokulduğunu, siyasi kimlik tartışmasının fazla yapıldığını görüyorum. Bu meseleleri böyle kimlik meselesi haline getirdiğiniz zaman, o zaman şöyle bir değerlendirme çıkar bazı insanlarda; 'Şu kimlik kazandı, bu kimlik kaybetti' diye. Seçim sonuçları böyle okunmaz. Seçim sonuçları nihayetinde bütün bir ülke için bir ufuk vadetmektir."

Çelik, tüm hizmetlerin memleketin tamamı için yapıldığına dikkati çekti.

- "Seçimle iktidarı tayin edebilen bir ülke olması Türkiye'nin en büyük zenginliğidir"

Ömer Çelik, sandığın nihai belirleyici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sandık nihai belirleyicidir. Şunu söylüyoruz her zaman; Türkiye'nin en büyük kazanımı etrafımızdaki coğrafyaya baktığınızda da sandık yoluyla iktidarı belirleme gücüdür. Türkiye'nin en büyük kazanımı budur. O yüzden sandık konusunda hepimiz çok titiziz. Bütün arkadaşlarımız bu şekilde düşünür. Türkiye'nin seçim yapabilen, seçimleri şeffaf yapabilen, seçim sonuçlarıyla iktidarı tayin edebilen bir ülke olması Türkiye'nin en büyük zenginliğidir."

Çelik, seçimin ilk turda biteceğine inandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aynı göreve seçileceğini dile getirdi.

- "Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir"

Çelik, "Alevilik-Sünnilik" videoları yayınlanmasının siyasi kimlikçiliğe yol açacağını belirterek, "Bu kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir. Kimliklere özgürlük verilmesi, kimlikler üzerindeki yasakların kalkması başka bir şey, kimlikçilik başka bir şey. Bunu ayırt ederek söylüyorum. Şimdi tam seçimin ortasında bunun yapılmasını son derece basiretsiz ve sorumsuzca buldum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "Seçim akşamı sokağa çıkılmasın, provokasyon olabilir." yönünde açıklama yaptığını ifade eden Çelik, şunları aktardı:

"Benim siyasi tecrübem şunu söylüyor; kaybedecek bir siyasetçi kaybetmesine altlık hazırlıyor. Normalde her siyasetçi nihayetinde seçime belli bir denge, sorumluluk ve sükunet içerisinde gidilsin ister. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakim olduğu kavramlar değil bunlar. Yani 'Zoom üzerinden görüşmeyi bile gençler teknolojiyle tanışsın diye yaptık.' diyecek kadar bu işlerden uzak olduğunu gösterdi. Fakat önünde bir bilgi notu koyuluyor. Sayın Kılıçdaroğlu kimsenin bilmediği bir konuda ön mü almaya çalışıyor, bir şeyi örtbas mı etmeye çalışıyor? Varsa elinde bir delil, kaynağı meşruysa çıkarsın açıklarsın, konuşursun. "

- "Bunu herhangi bir şekilde bir hata olarak görmüyoruz"

Çelik, AK Parti'den ayrılıp başka yerlerde siyaset yapanlar hakkında "O kişileri kendi yolunu çizmiş olarak gördüğünü" dile getirdi.

Herkesin tarihi kendine göre yazmaya çok hevesli olduğunu ifade eden Çelik, "Her ayrılan, meğerse bütün hakikati o söylemiş, diğerleri yapmamış pozisyonuna kendini çekmek için tırnak içinde gittiği yerde 'itirafçı' oluyor. İşte itirafçılıkla da çok gidilecek bir yol olmuyor yani. Sadece istihdam ediliyorsunuz." dedi.

Çelik, HÜDA PAR'ın AK Parti listesinden seçime girmesine ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu herhangi bir şekilde bir hata olarak görmüyoruz. Nihayetinde bunlar üzerinde düşünülmüş, çalışılmış, karar verilmiş konular. Burada dikkat edilmesi gereken şu; partiler ittifak kurduklarında kendi kimliklerinden vazgeçip de tek bir partiye dönüşmüyorlar. Ya da bir koalisyon kurmuyoruz. Sonuçta ortak aday Cumhurbaşkanı'mız. Cumhurbaşkanı'mızın seçim kampanyasının üst başlığı tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak mottosu çerçevesinde. Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü kampanyanın omurgası bu olduğu için Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına destek veren herkesin aslında destek verdiği şey Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu motto çerçevesinde bunun altına yerleştirdiği bütün siyasetler. Burada bağlayıcı olan o. Tüm yaptığınız işbirlikleri katkı olsun diye yapılıyor ve katkısı olacaktır tabii."

- "Herkes oyuna sahip çıkacak"

Çelik, seçimlerde sandıkların ve oy çuvallarının başında bekleyenlere hangi partiden olursa olsun teşekkür ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes oyuna sahip çıkacak. Bütün oylara sahip çıkacak. Sandık, demokrasinin omurgası. Biz sandığı ne kadar iyi korursak, gelecek nesillere de emin olun bırakacağımız en büyük miras budur. O yüzden bütün partilerdeki vatandaşlarımız hiçbir gerginliğe mahal vermeksizin gayet kardeşçe herkes sandıklara sahip çıkıyor. Zaten bunun mekanizmaları var. Türkiye burada çok tecrübeli, son derece iyi denetlenen mekanizmalara sahip. Vatandaşlarımız da zaten kanunların izin verdiği ölçüde tabii ki buna sahip çıkacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda 16 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara ...
Hasta yatağında, sokaktan her geçen polise el sallayan Bilal'e sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Hasta yatağında, sokaktan her geçen polise el ...
Adana´da iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı; sürücülerden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı; ...
Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret etti
YEREL HABERLER Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta ...
Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tarihi eser niteliğinde 38 obje ele ...
AK Parti'li Ömer Çelik'in seçim bürosundaki görevli bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Ömer Çelik'in seçim bürosundaki görevli ...
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu yapıldı
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu ...
İsrail askerlerinin Nablus'ta öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER İsrail askerlerinin Nablus'ta öldürdüğü 3 ...
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis verilen sanığın cezası değişmedi
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis verilen ...
150 milyon liralık vurgunu, göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla yapmışlar
YEREL HABERLER 150 milyon liralık vurgunu, göstermelik ayçiçek yağı ...
Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kaynını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kaynını öldüren zanlı ...
Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı
YEREL HABERLER Ailesini katletti, aynı pişkin savunmayı yaptı
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 9 ...
Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlara hitap ...
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ...
AK Parti Sözcüsü Çelik amatör spor kulüplerine yardım dağıtım töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik amatör spor kulüplerine yardım ...
Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürüp, kayınpederini yaralayan şüpheli teslim oldu (2)
YEREL HABERLER Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürüp, ...
Eşiyle kayınvalidesini öldürüp, kayınpederiyle kayınbiraderini yaralayan şüpheli teslim oldu
YEREL HABERLER Eşiyle kayınvalidesini öldürüp, kayınpederiyle ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis
150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER 150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı ...
150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER 150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.