Adana'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

H.B. idaresindeki 01 AKG 867 plakalı tıra, Ceyhan-Osmaniye D-400 kara yolu Esentepe Kavşağı'nda seyir halindeyken, Ender Kuytu'nun kullandığı 80 ADY 092 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kuytu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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