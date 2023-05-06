Kozan'da sanayi sitesi esnafından yol tepkisi

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ADANA (AA) - Kozan ilçesinde esnaf, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki yolların asfaltlanmamasına tepki gösterdi.

Sitede faaliyet gösteren bazı esnaf, yolların toprak olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öne sürdü.

Site içerisinde araçların süratli geçmesine engel olmak için yola taş ve tahta parçaları koyan esnaf, bir an önce yolun asfaltlanmasını istedi.

Esnaf Aydın Soylu, iki yıl önce faaliyete geçen sanayi sitesinde, yağmur yağdığında çamur, yağmadığı zaman da toz nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



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