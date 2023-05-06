Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 35 Yusuf Karagöz), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Pereira, Leroy Fer, Doumbia, Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris

Goller: Dk. 11 Koulouris, 45+11 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 18 Cherif Ndiaye, Dk. 45+5 Belhanda (Adana Demirspor),

Sarı kartlar: Dk. 44 Furkan Bayır, Dk 45+16 Koulouris (Corendon Alanyaspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

3. dakikada sol kanatta ceza sahası içinde Belhanda'nın ortasında kale sahası önünde Onyekuru'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın ceza sahası dışına çıkardığı topu Efecan Karaca kafayla kale sahası içine gönderdi. Burada topla buluşan Koulouris'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

18. dakika Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru'yu geçen topla buluşan Cherif Ndiaye'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

42. dakikada sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+5. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Onyekuru'nun sol kanatta ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

45+7. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltı kullanan Efecan Karaca'nın vuruşunda sağ tarafa yatan kaleci Ertaç Özbir'in üstünden top ağlarla buluştu: 2-2

Maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

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