Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 85 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 75 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 83 Furkan Soyalp), Belhanda (Dk. 83 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 35 Yusuf Karagöz), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Pereira, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Doumbia (Dk. 71 Lusamba), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 84 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 71 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 11 Koulouris, 45+11 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 18 Cherif Ndiaye, Dk. 45+5 ve 66 Belhanda, Dk. 56 Yusuf Sarı (Adana Demirspor),

Sarı kartlar: Dk. 44 Furkan Bayır, Dk. 45+16 Koulouris (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Svensson (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-2 yendi.

50. dakikada Cavaleiro'nun ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir, yatarak kontrol etti.

55. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Cherif Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

56. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın sağ kanata attığı pasta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu: 3-2

66. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Belhanda'nın gelişine dokunduğu top ağlarla buluştu: 4-2

74. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.

83. dakikada Balkovec'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 4-2 kazandı.









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