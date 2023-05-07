Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleriyle evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı.



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