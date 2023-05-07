GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

AA

GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Kazım Özgan, selden etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

Arslanköylü, taşkın sırasında kurtarılan engelli Sami Kara'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- "Cana bir şey olmaması bizler için teselli"

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede öğleden sonra başlayan yağışların su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Arslanköylü, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybımızın, vatandaşımızın canına herhangi bir sıkıntının gelmemiş olması. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Malın yerine muhakkak yenisi konur. Cana bir şey olmaması bizler için teselli. Belediyemizin, AFAD'ın ekipleri, herkes gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah bir daha böyle sıkıntıları göstermesin inşallah. Hepimize, bütün Kozan halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak ekiplerin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaraları saracaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ...
Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Kozan'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
YEREL HABERLER Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı ...
Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 tutuklama
YEREL HABERLER Adana merkezli suç örgütü soruşturmasında 12 ...
Deprem astım ataklarını tetikledi; yüzde 20'lik artış var 
YEREL HABERLER Deprem astım ataklarını tetikledi; yüzde 20'lik artış ...
Adana'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor maçının ...
Adana Demirspor - Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Alanyaspor maçının ardından
Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kozan'da sanayi sitesi esnafından yol tepkisi
YEREL HABERLER Kozan'da sanayi sitesi esnafından yol tepkisi
Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte ilanla 3 milyon lira dolandıran 2 kişi ...
Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 2 ...
Adana'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
ADANA'DA, TIR'A ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
YEREL HABERLER ADANA'DA, TIR'A ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
Adana'da, TIR'a arkadan çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Adana'da, TIR'a arkadan çarpan motosikletli öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları ...
Adana'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda 16 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara ...
Hasta yatağında, sokaktan her geçen polise el sallayan Bilal'e sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Hasta yatağında, sokaktan her geçen polise el ...
Adana´da iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı; sürücülerden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı; ...
Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret etti
YEREL HABERLER Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta ...
Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.