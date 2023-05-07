Adana'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yusuf Efe Y. (15) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Yusuf Efe Y. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yusuf Efe Y'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.





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