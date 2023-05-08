Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 13 Mart'ta tutuklanan D.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

D.D. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

D.D'nin PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK örgüt üyeliğinden" soruşturma yürütülen B.T'nin dijital materyal incelemesinde sanık D.D'nin kırsaldaki örgütsel eylemlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiği, sanığın ailesinin 2014 yılında güvenlik güçlerine D.D'nin terör örgütü PKK'ya katıldığına yönelik ihbarda bulunduğu, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.