Adana'da hafif ticari araç devrildiği tarlada dik durdu

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde devrildiği tarlada dik duran hafif ticari araçtaki bir çocuk yaralandı.

O.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kaşaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Takla atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Dik duran araçta yolcu olarak bulunan sürücünün 13 yaşındaki oğlu S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S.A, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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