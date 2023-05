Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da mitingde konuştu:

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Meydanı'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı belediye başkanlarının da katılımıyla düzenlenen mitingde, bütün Adanalılara, depremzedelere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Depremzedelere söz verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Söz verdim, bütün evlerinizi, iş yerlerinizi, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve bir kuruş para almayacağım." diye konuştu.

Alandaki gençlere seslenerek, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak." diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden oy kullanma sözü aldı.

Kılıçdaroğlu, kendisinin de gençlere sözünün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hedefi gerçekleştireceğim. Gençler, ilk kez gidip sandıkta oy kullandığınızda dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Çünkü dünya siyasetini yazanlar şöyle yazacaklar; 'Türkiye'de otoriter bir yapı vardı. Baskıcı bir yönetim vardı. Gençler düşüncelerini özgürce açıklayamıyorlardı ama aynı gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetimi değiştirdiler'. Bu, bizim gençliğimiz açısından, yani sizler açısından dünya siyaset tarihine bırakılacak en önemli armağandır. Bu armağana sahip çıkın. Gençlerin başka bir sorunu var, işsizlik tabii. Onu gayet iyi biliyorum. Size sözüm var, işsizlik sorununu çözme konusunda. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız."

Mülakatı kaldırma sözü de veren Kılıçdaroğlu, gençlere düşündüklerinden daha iyi imkanlar sağlayacaklarını belirtti.

Emeklilere de sözünün olduğunu ve Kurban Bayramı için 15 bin lira vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sen nereden bulacaksın parayı?' diye soruyorlar. Sen 5'li çetelere çalışırken para var. Yandaşlara çalışırken para var. Havuz medyasına çalışırken para var. Emekliye gelince 'parayı nereden bulacaksın?'. Söke söke 5'li çetelerden alacağım ve size vereceğim." dedi.

- "İşsizlik sorununun çözülmesi lazım"

Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortası getireceklerini ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini dile getirdi.

İşsizlik sorunun çözülmesi ve gençlerin iş bulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"İşsizlik sorununun çözülmesi lazım. Gençlerin iş bulması, çalışması lazım. Gençlerin yurt dışında değil, Türkiye'de üretmesi lazım. Alın teri dökmesi lazım. Güzel bir evlilik yapması lazım. Annelerine, babalarına güzel torunlar vermeleri lazım. Bunların tamamını biliyorum. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'de her şey var aslında. Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Suyun, musluğu açarken dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Yani herkes vergi ödüyor. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil, nasıl harcandığı belli değil. 5'li çetelere gidiyor, onlar da yurt dışına gönderiyorlar. Onların yurt dışına gönderdikleri paraları biliyorum. 418 milyar dolar 20 yılda götürdükleri para. O paranın tamamını alacağım ve Türkiye'ye getireceğim ve sizlere vereceğim."

"Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Allah aşkına Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlardan birisi çıkıp 'Biz kul hakkı yemeyiz ve kul hakkı yedirmeyiz' diye bir şey söyleyebilir mi? Niye söyleyemiyor? O zaman ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Kul hakkı yiyenlere, giderken sandığın başına elini vicdanına koy ve ona göre oyunu kullan. Yeter artık, yiye yiye bitiremediler, Türkiye'yi tükettiler. Asla ve asla kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir. Hiç endişe etmeyin."

- "Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım"

Kılıçdaroğlu, annelere ve kadınlara seslenerek, sosyal yardımlar yapacaklarını, kadınların en büyük güvencesinin sosyal devlet olacağını söyledi.

Bir kişinin taşıdığı dövizi okuyarak "KHK'lıların sorununu çözeceğim, onun sözünü verdim, hiç endişe etmeyin" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kim haksızlığa, zulme uğradıysa, oy versin veya vermesin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim felsefem bu. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi hudutları yol geçen hanına döndürdüler. Her önüne gelen geliyor. Bakıyorsunuz Afganlar da Suriyeliler de geliyor, her yerden gelen var. Sözüm söz bütün Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağım. Asla ırkçılık yapmadan, Avrupa Birliği fonlarıyla ve bizim müteahhitler yapacak, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak, can ve mal güvenliğini sağlayarak kendi ülkelerine göndereceğiz, uğurlayacağız. Arzu ederlerse Türkiye'ye turist olarak gelebilirler, düğünlerini burada yapabilirler. Zaten bizim herhangi bir sorunumuz yok. Siyaseti de 180 derece değiştireceğiz. Yandaşlardan yana değil, çevireceğiz vatandaştan yana, oyumuzu kullanacağız, vatandaştan yana hizmet vereceğiz."

Birleşerek kazanacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzura kavuşmasını arzuladıklarını anlattı.

- "Demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim"

Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasi getireceklerini belirterek, "Gençler, bir tweet attığında anneleri babaları hemen 'Aman ha sakın yapma, ya başın belaya girerse, ya seni alı götürürlerse' diye uyarıyorlar. Gençler size sözüm var, Allah nasip eder cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhime tweet atabilirsiniz, en rahat beni eleştirebilirsiniz bunun sözünü veriyorum. Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İster 5'li, ister 55'li çete olun. Kim kul hakkı yediyse, soyduysa, yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım ve o paraların tamamını getireceğim. Gidecekler Amerika Manhattan'da gökdelen yapacaklar, Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alacaklar, İngiltere Londra'da, en pahalı yerde Chelsea'de villalar yapacaklar, Bay Kemal bunu seyredecek? Yerler mi, yemezler. Hepsini son 'cent'ine kadar getireceğim. O nedenle beni istemiyorlar. Size söz veriyorum bizim evlatlarımızı zehirleyen o uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. O konuda da endişe etmeyin. Birlikte beraber yapacağız."

Kılıçdaroğlu, çiftçilere alın terinin karşılığını vereceklerini, üreticilerin borçlarının faizlerini sileceklerini de sözlerine ekledi.

