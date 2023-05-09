Adana'da cep telefonu gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gece vakti yolda yürüyen kişinin bıçak tehdidiyle cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık D.A.Z. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 31 Aralık 2022'de Özgür Mahallesi'nde gece vakti D.A.Z'nin, arkadaşının evine ders çalışmak için giden müşteki B.S'nin yolunu keserek bir yakınıyla konuşmak bahanesiyle cep telefonunu istediğini belirtti.

Sanığın, bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine B.S'yi bıçakla tehdit ettiği ve zorla cep telefonunu elinden alıp kaçtığını bildiren savcı, sanığın üzerine atılı "silahla gece vakti yağma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen D.A.Z, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahla gece vakti yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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