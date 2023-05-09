Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adana'da coşkulu karşılama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı çıkışında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla karşıladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi sırasında meşaleler yaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.