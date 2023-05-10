Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

ADANA (AA) - Adana'da 19. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni 12-13 Mayıs'ta yapılacak etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda düzenlediği basın toplantısıyla şölen takvimini açıkladı.

Demirdüzen, şölenin 12-13 Mayıs'ta Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenleneceğini ve katılmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını belirtti.

Şölende 24 Oğuz boyunu temsilen çadırların kurulacağını aktaran Demirdüzen, şöyle devam etti:



"Bu çadırlarımızdan 10'unu depremi yaşamış vilayetlerimize ayırdık. Çadırlarda depremzede kardeşlerimizi misafir edeceğiz, kardeşlik köprüsü kuracağız. Yörük Türkmenler paylaşmayı ve dayanışmayı sever. O açıdan biz depremzede kardeşlerimize bu etkinliğimizde 'yalnız değilsiniz' mesajınızı vereceğiz. Şölenimizde panel ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz."

Demirdüzen, şölenin düzenlenmesine destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sarıçam ve Yüreğir belediyelerine de teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de şölenin toplumun farklı kesimlerini buluşturacağını belirterek, "Türkiye'nin birlik beraberliğine inanan, birlikte yaşama kültürünü içselleştirmiş, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun kendisini bu milletin bir ferdi olarak kabul eden herkese bu otağıda bir yer var. Türk milleti, içinde her türlü unsuru barındıran büyük bir şemsiye. Yörük Türkmenler bu şemsiyenin, bu otağın, çimentosu, omurgasıdır." ifadelerini kullandı.



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