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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu kuralı değerlendirmesi:

AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı oyuncu kuralı değerlendirmesi:

ADANA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değişikliğin netleştiği iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Biz cuma günü Kulüpler Birliği Vakfı ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz birtakım taslaklar var." dedi.

Büyükekşi, TFF'nin yönetim kurulu üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Volkan Can, Müslüm Özmen ve Hamit Altıntop ile birlikte Adana Demirspor Tesisleri'ni gezdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Başkan Büyükekşi, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 2023-2024 sezonundan itibaren Akademi Projesi kapsamında Double Pass firmasıyla anlaştıklarını anımsattı. Çalışma doğrultusunda her Süper Lig takımından 11 antrenörün 1 yıl boyunca eğitim alacağını belirten Büyükekşi, bu çerçevede 10'dan fazla takımı ziyaret ettiklerini, bugün de Murat Sancak'tan projeleri ve tesis yatırımlarıyla ilgili bilgi aldıklarını anlattı.


- "Altyapıya destek verilmesini sağlayacağız"

Büyükekşi, altyapının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda maalesef Türk futbolu ileriye gitmiyor. Ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşıyor. Bizim yurt dışında gerek AZ Alkmaar gerek de Ajax'a yaptığımız ziyaretlerde hep takımlar mutlaka altyapıya önem verip, başta Ajax olmak üzere her yıl 2 futbolcuyu A takıma verme üzerine bir stratejileri var. Double Pass ile beraber çalışan takımların da hedefi aynı. Bizim de kulüplerimizi ekonomik olarak rahatlatmamız, genç nüfustan oluşan bir ülkede bu yetenekleri bulup keşfetmemiz, kulüplerimizin altyapı tesisi olarak güçlenmesi ve içerideki kadroyu da çok daha iyi hale getirmemiz lazım. Bütün kulüplerimiz de bu konuda sağ olsunlar federasyonunun aldığı bu karara son derece önem veriyor. Bu konuda mutabıkız. İnşallah Double Pass'in eğitimleri bitene kadar buradaki tesisler de bitecek."

Konunun sadece eğitimden ibaret olmadığını, arkasından denetim yapılmasının da öneml taşıdığını dile getiren Büyükekşi, "Akademi yatırımları için gerek futbolcu transferlerinden gerek naklen yayından birtakım paylar ayırıp, altyapıya destek verilmesini sağlayacağız." dedi.

Büyükekşi, gezilerinde altyapı için güzel bir ortam bulunduğunu gördüklerini, Türk futbolunun gelişmesinin kulüplerin gelişmesiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.


- Yabancı oyuncu kuralı

Bir gazetecinin yabancı oyuncu kuralının, 11'i sahada 14 olacağına yönelik bazı haberlerin yapıldığını sorması üzerine Büyükekşi, "Öyle bir şey yok. Biz cuma günü Kulüpler Birliği Vakfı ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz birtakım taslaklar var. Ben spor basınına özellikle şunu söylemek istiyorum; lütfen bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayımlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi." yanıtını verdi.

Türk kulüplerinin yabancı transferi yaparak ekonomilerini sürdürülebilir hale getiremeyeceğini, altyapıdan oyuncu yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükekşi, "Türk futbolunun kurtuluşu burada. Milli takım havuzunu genişletmenin yolu da bu. İnşallah hep beraber bir yol bulup, bu işe çözüm bulacağız. Sadece bu yılı değil, önümüzdeki 5 yılı hedefleyecek şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Büyükekşi, "Altyapıdan yetişmiş bir oyuncunun ilk 11'de oynaması zorunluluğu önümüzdeki süreçte gündeminizde olabilir mi?" sorusuna, "Olacak. Biz Kulüpler Birliği ile bir B takımı çalışması da yapıyoruz. Belki birtakım anlaşamadığımız yerler var. Onun çözümü için belki bu sezon değil, gelecek sezona kalabilir. Hem altyapıların hazır olması hem de şartların iyileştirilmesi lazım. 3. Lig'de yeni birtakım çalışmalarımız var. Bunlar da sonuçlanınca, hep birlikte sizlerle paylaşacağız." cevabını verdi.


- Sancak, Anadolu kulüplerine destek istedi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, ziyaretinden dolayı Büyükekşi ve yönetimine teşekkür etti.

Sancak, Türk futbolunun gelişmesinin, altyapının gücüyle orantılı olduğunu dile getirdi. İlerleyen günlerde belediyelerle iş birliği yapacaklarını anlatan Sancak, her mahalleye halı saha kurulması konusunda girişimde bulunacaklarını vurguladı.

Kentte 50 milyon lira harcayarak 2 saha yaptıklarını aktaran Sancak, "Bugün Adana Demirspor ligi 4. bitirdiği zaman yayın gelirlerinden alacağı para yaklaşık 115 milyon lira. Yani 115 milyon lirayla hem futbolculara para ödüyorsun hem giderleri karşılıyorsun hem de altyapıya yatırım yapacaksın. Mümkün mü? Normalde mümkün değil. Yani onun için Başkan'ım geldiği günden itibaren gelirlerimizin arttırılması yönünde iyi çalışmalar yaptı. İnşallah futbol değerimizi biraz daha üst seviyelere çıkartıp, 500 milyon dolarlık yayın gelirini elde etmiş oluruz. Çünkü şu an bu yayın geliriyle kulüplerin ayakta kalma şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.


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