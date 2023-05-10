Adana'da koruyucu ailelere farkındalık eğitimi verildi

ADANA (AA) - Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda devlet korumasında bulunan çocuklara yuvalarını açan ailelere, farkındalık eğitimi verildi.

İl Müdürü Nevzat Özer, Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Adana'nın koruyucu aile sayısıyla 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Koruyucu aile olmanın önemine dikkat çeken Özer, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile olmak bir kalp hareketidir. Koruyucu ailelerimize devletin gülen yüzü, şefkat eli oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Çağımızın çocuğunun dikkatini cezbedecek ve dağıtacak bir sürü uyarıcı var. Büyük bir sanal otobandalar ve bu sanal otobanda birilerine neredeyse çarpmamaları imkansız gibi. Çocuklarımızın dikkatini çekmek zorundayız ve bize emanet olan çocuklarımızın uzun süre ekrana maruz kalmasına izin vermemeliyiz."

Düzenlenen etkinlik kapsamında koruyucu ailelere alanında uzman eğitimciler tarafından sunum yapıldı.



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