Adana'da yamaçtan düşen kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yamaçtan düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Güzelyalı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü mevkisinde dolaşan Kadir Kerem Ç. (39) dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik yamaçtan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadir Kerem Ç. ekiplerce vinç ve halat yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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