Adana'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 Suriyeli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 22 kişi sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A'yı (38) yurda yasa dışı girişleri organize ettikleri gerekçesiyle takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki İncirlik Park Alanı'nda durdurup inceledi.

Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, sürücüler ise gözaltına alındı.

Sürücülerin, yabancı uyruklu kişileri Şanlıurfa'dan araçlarına alıp İstanbul'a götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Saef A'nın kullandığı 7 kişilik otomobilden 12 kişinin çıkması polis kamerasına yansıdı.

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