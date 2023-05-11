Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır hizmet sunuyor

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutluyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1973'te kurulan ve yerleşkesinde 500 firma bulunan Adana Hacı Sabancı OSB, yarım asırdır sanayicilere hizmet sunuyor.

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 50 yıldır sanayiciye kesintisiz alt ve üstyapı hizmeti sunduklarını söyledi.

Türkiye'deki 400 organize sanayi bölgesi arasında yer aldıklarını anımsatan Sütcü, yerleşkenin dünyanın her tarafından gelecek yatırımcıya hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yönetim kurulu olarak bölgenin gelişmesi için çalıştıklarını aktaran Sütcü, şöyle devam etti:

"50 yıldır sürekli gelişen ve genişleyen bir organize sanayi bölgesiyiz. Sanayicilerimizin şehir hayatına ihtiyaç duymadan, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir organize sanayi bölgesi burası. Noter hizmetlerinden gümrük hizmetlerine kadar bütün kurum ve kuruluşların temsilcilikleri bulunuyor. Sanayicilerimizin şehrimizin güzide iki üniversitesiyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan proje ofisimiz dahi var."

Sütcü, 50. yılı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Adana gibi tarım arazisi bol olan bir yerde tarım arazisi olmayan bir yere inşa edilmiş ve büyüme kapasitesi olan çok güzel bir yer seçilmiş. Kurandan, yapandan Allah razı olsun. Önceki bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz onların eserlerini geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



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