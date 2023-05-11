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Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar R.Y, Ş.D. ve T.Ş. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırma adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait fotoğraflar tespit edildiğini ve faaliyetlerinde kod isim kullandıklarını belirtti.

Savcı, ayrıca sanıkların DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiğini, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştuklarını ve sosyal medyadan örgüt lehine propaganda yaptıklarını aktararak, sanıklar R.Y, Ş.D. ve T.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık T.Ş. savunmasında, örgüte katılmadığını ve kod isim kullanmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. DEAŞ'a kimsenin katılım yapmasını sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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