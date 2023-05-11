AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Togg kullandı.

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçti.

Yanına aldığı AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile Adana sokaklarında Togg'u kullanan Çelik, araçla geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Adana sokaklarında direksiyonunda Çelik'in yer aldığı Togg, meraklıları tarafından durdurularak fotoğrafı çekildi.

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