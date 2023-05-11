HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da mitinge katıldı

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ADANA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Birinci turda Yeşil Sol ciddi bir temsiliyetle parlamentoya gidecek. İkinci tura ise asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, kendisini karşılayan partililere teşekkür etti.

Seçime az kaldığını anımsatan Buldan, seçimin ikinci tura kalmayacağını öne sürdü.

Birinci turda istedikleri sonucu alacaklarını belirten Buldan, "Birinci turda Yeşil Sol ciddi bir temsiliyetle parlamentoya gidecek. İkinci tura ise asla müsaade etmeyeceğiz. Bu iş birinci turda bitmeli." diye konuştu.

Adana'dan bu seçimde çok ümitli olduklarını vurgulayan Buldan, buradan Meclis'e en az 4 milletvekili göndermek istediklerini kaydetti.



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