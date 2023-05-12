Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

Oy kullanmama cezası var mı?

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde gece vakti sokakta sigara paketi arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu E.A. ve Y.Ç'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasını yapan sanık M.A. ise uyuşturucu satmadığını öne sürerek, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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