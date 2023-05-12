Adana'da 3 şüphelinin silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kadın kıyafeti giyinen 3 zanlının silahla kuyumcuyu soymaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahintepe Mahallesi'nde 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahlarla bir kuyumcuyu soymak istedi.

Zanlılar, kuyumcunun eline geçenleri kendilerine fırlatması üzerine amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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