Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Oy kullanmama cezası var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kozan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türk Kızılay Kozan Şubesince düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, etkinlikte kan bağışının önemine dikkat çekti.

Akbulut, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Türk Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.