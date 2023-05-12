Adana'da 19. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni başladı

ADANA (AA) - Adana'da Dünya Türkmenler Birliğince bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni" başladı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda düzenlenen şölende Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Çoban ateşinin yakıldığı şölende halk ozanları sahne aldı. Yöresel kıyafetlerin giyildiği ekinlikte türkü ve şiirler seslendirildi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, yaptığı konuşmada, ecdatlarından emanet kalan geleneği her yıl devam ettirdiklerini söyledi.

Şölene katılan herkese teşekkür eden Demirdüzen, şunları kaydetti:

"Her yıl mayıs ayının ilk haftasını yaylaya çıkış toyu olarak kutlamaktayız. Töremizi yitirirsek yeniden bir devlet ve vatan kurmamız mümkün değildir. Onun için töremize sahip çıkıyoruz ve töremizi yerine getiriyoruz. Ecdadımızdan aldığımız töre geleneği vazifemizi yerine getiriyoruz."



Çok sayıda kişinin katıldığı şölen, yarın merkez Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.



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