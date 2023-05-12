AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında ilçelerde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Çelik, daha sonra Saimbeyli ve Feke ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde de vatandaşlara hitap etti.

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