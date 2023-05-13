Adana'da tamirhanede üzerine araç düşen genç işçi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirhanede üzerine araç düşen genç işçi hayatını kaybetti.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir tamirhanede çalışan Aykut Bilen (21), hafif ticari bir aracın arızasıyla ilgilenirken krikonun kayması nedeniyle söz konusu araç üzerine düştü.

Aracın altında sıkışan Bilen, diğer çalışanlarca buradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bilen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İş kazası ve sonrasında yaşananlar ise tamirhanenin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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