Adana Valisi Süleyman Elban, oyunu kullandı

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Elban, oy kullanacağı Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'na eşi İrem Beyza Elban ile geldi.

Elban ve eşi, 1009 numaraları sandıkta oylarını kullandı.

Vali Elban, oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de görevlerini yaparak oylarını kullandıklarını belirtti.

Kentte 9 bin emniyet ve yaklaşık 3 bin jandarma personelinin seçimler için görev aldığını belirten Elban, şunları kaydetti:

"Sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi il genelinde sorunsuz olarak başladı. Haftalardan beri vatandaşımızın iradesinin sandığa doğru bir şekilde yansıması ve seçimlerin huzur içerisinde sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla oy kullanılacak okullarda ve resmi binalarda her türlü güvenlik tedbiri alındı. Öbür taraftan, daha sağlıklı ortam hazırlanması için fiziki şartlarda da her türlü tedbir alındı. İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile koordineli olarak sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemi başladı. Şu ana kadar bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Seçimler huzur içerisinde ilimizde devam ediyor."



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