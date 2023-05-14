AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

Çelik, oy kullanmak için Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokuluna geldi. 1066 numaralı sandıkta oy veren Çelik, çıkışta gazetecilere, mezun olduğu ilkokulda oyunu kullandığını söyledi.

Seçimlerin ülke, millet, ülkeye umut bağlayan herkes için hayırlı olmasını dileyen Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük gücü, birikimi, kazanımı seçimleri özgürce ve şeffaf bir biçimde yapabilmesidir. Yıllar içerisinde sandık yoluyla iktidarı belirleme geleneğimiz dünya demokrasileri içerisinde iyice kurumsallaşmıştır. Bu bakımdan Türk demokrasisi hem siyasal katılım oranının yüksekliği hem de sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkması bakımında son derece önemli ve kıymetli bir yere sahiptir. Milletimizin en büyük kazanımı cumhuriyetimizin değerleri ve demokrasimizin işleyen bir demokrasi olmasıdır. Bir kere daha işleyen bir demokrasi içinde, hür, özgür, onurlu bir biçimde sandığa gidiyoruz. Sonuç olarak bütün siyasi partiler konuştu. Herkes tezlerini büyük milletimize arz etti. Son kararı milletimiz verecek. Karar milletin olacak."

Çelik, Türkiye genelinde ufak tefek olaylar haricinde hiçbir sorun olmadığını, gayet güvenli bir şekilde ve ortamda seçime gidildiğini belirtti.

Bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Etrafımızdaki coğrafyalara baktığınızda, sandık yoluyla iktidarın belirlenmesi, seçimlerin hür bir biçimde yapılabilmesi pek çok ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem. Türkiye ise bu birikim, kazanıma sahiptir. Milletimizin sağduyusu, sabah saatlerinden başlayarak sandığa gelmeleri, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkmaları hepimiz için gurur vericidir. Aynı şekilde sandıkların başında da bütün partilerin görevlileri var. Devlet görevlileri var. Gayet şeffaf bir biçimde bu seçimler yapılıyor. Sonuçları da hep beraber göreceğiz. Büyük milletimize hayırlı olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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