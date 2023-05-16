Adana'da elektrikli motosikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İlçenin Yavuzlar Mahallesi'nde, elektrikli motosikletinin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu yakalanan ve 15 Mart'ta tutuklanan G.F. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.F'yi olay tarihinde, ilçenin Yavuzlar Mahallesi'nde gece vakti elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken takip ettiği, zanlının yol kenarında bekleyen S.Y'yi motosikletin arkasına alarak bir süre devam ettikleri ve ardından yolda durup zanlının motosikletin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu S.Y'ye satarken yakalandığı belirtildi.

G.F'nin uyuşturucu poşetinde parmak izlerinin tespit edildiği ve üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık G.F. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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