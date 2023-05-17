Adana'da midibüse ve market duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, önce park halindeki midibüse ardından marketin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Y'nin (26) kullandığı 01 AGN 264 plakalı otomobil, önce park halindeki 01 Y 7210 plakalı midibüse ardından da marketin duvarına çarptı.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, CANKUR ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar N.Y, M.C.C.(18), E.B.E. (17), T.I. (20) ve Y.E. (24) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.