Adana'da bahçede cesedi bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü ve hurma bahçesine bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.

Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde 15 Mayıs'ta beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'ın (35) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en son Hazar Ç. (23) ile görüştüğünü belirledi.

Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Hazar Ç'yi gözaltına aldı.

Hazar Ç, sorgusunda Baysal'ı kendisini hafif ticari aracının arka koltuğunu çalmakla suçladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

- Polis, zanlının arkadaşının peşine düştü

Ekipler, olay sırasında Hazar Ç'nin yanında bulunduğunu belirlediği arkadaşı Sercan Ö'yü de yakalamak için çalışma başlattı.

Hazar Ç. ile Sercan Ö'nün hırsızlıkla ilgili konuşmak için maktulle buluşup aracına bindikleri, daha sonra arka koltuktaki şüphelilerden Hazar Ç'nin bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

Cinayetin ardından Hazar Ç'nin aracın direksiyonuna geçip cesedi yakındaki başka bir bahçeye götürdüğü, daha sonra araçtan indirdiği cesedin üzerini çalıyla kapatıp aracı da terk ederek arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı da Hazar Ç'nin evinde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hazar Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir hurma bahçesinde 15 Mayıs'ta gezen vatandaşlar, yerde erkek cesediyle karşılaşmaları üzerine durumu polise bildirmişti. Olay yerine giden ekipler, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirlediği Emrah Baysal'ın katilini yakalamak için çalışma başlatmıştı.





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