Adana'da bir genci öldürdüğü iddia edilen arkadaşı hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'da sazlıkta cesedi bulunan genci öldürdüğü iddia edilen arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin S. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Hüseyin S. maktul Ömer Başdaş'ın arkadaşı olduğunu ve olay günü uyuşturucu kullanmak için evden çıktıklarını söyledi.

Olay günü maktulün kendisinden cep telefonunu istediğini belirten sanık Hüseyin S. şunları anlattı:

"Telefonu maktulden aldıktan sonra benim gayriresmi nikahlı eşimle mesajlaşmalarını gördüm. Devamında aramızda tartışma çıktı. Ömer, üzerinde bulunan tabancayı çekti. Aramızda arbede sürerken silah birden boşluğa doğru ateş aldı. Silah ikinci kez ateş aldığında maktule isabet etti. Ben maktulü tasarlayarak öldürmek gibi bir eylemde bulunmadım. Olay aniden meydana geldi, panik haliyle o bölgeden kaçtım. Arkadaşım olan A.A'ya olayı anlattım. A.A. ile olay yerine gittiğimizde maktulün cesedini bulamadık. Aleyhime olan tüm hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına ve 4 tanığın diğer celse mahkemeye zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda 13 Eylül 2022'de bir ceset görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.



Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesedin Ömer Başdaş'a ait olduğu anlaşılmış, maktulün arkadaşı Hüseyin S, 15 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde sanık Hüseyin S'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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