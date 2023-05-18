Adana'da eşini silahla vurarak öldüren, iki kayınbiraderi ile halasını yaralayan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde silahla eşini vurarak öldürüp, iki kayınbiraderi ile halasını yaralayan zanlı tutuklandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3371. Sokak'ta 15 Mayıs'ta Uğur C'nin (37) eşi Burcu C'yi (31) tabancayla vurarak öldürdüğü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Ş. ile halası Müzeyyen Ç'yi yaraladığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

İki çocuk annesi Burcu C'nin 14 Mayıs'ta babaevinde kalıp sonraki gün kendi evine döndüğü, aynı gün tekrar ailesinin evine gitmek istemesine eşinin karşı çıktığı iddia edildi.

Burcu C'nin durumu ailesine anlatması üzerine kardeşlerinden Harun Ş'nin telefonla eniştesi Uğur C'yi arayıp tartıştığı, ardından da iki tarafın yakınlarının sokakta kavga ettiği öne sürüldü.

Uğur C'nin ifadesinde, eşinin ailesinin evinin önüne gelerek önce babası Osman C'yi darbettiğini, daha sonra kendisine yönelmeleri üzerine silahıyla rastgele ateş ettiğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Uğur C, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan 3 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesinde Uğur C, eşi Burcu C'yi tabancayla vurarak öldürmüş, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Ş. ile halası Müzeyyen Ç'yi yaralamıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanıp darbedilen Uğur C, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

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