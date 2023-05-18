Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında 27 gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarmanın yaptığı "huzur ve güven" uygulamasında 27 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan, Karaisalı, Kozan, Karataş, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 69 mermi, 154 gram kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi, 194 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen silah ve uyuşturucularla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

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