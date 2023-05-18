Adana'da 6 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen denetimde 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bazı araçları durdurup aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 620 kilogram tütün ile 665 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak ürünlerle ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

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