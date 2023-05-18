Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22 Eylül 2021'de eşi T.D'yi (38) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık B.D. ile tanık E.K. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık E.K, maktul T.D. ile arkadaş olduklarını belirterek, "Ben T.D. ve ailesiyle görüşürdüm. T.D'nin eşi dışında başka birisiyle görüştüğüne şahit olmadım. Maktulün başka bir kimseyle gönül ilişkisi olduğunu görmedim. T.D. ile görüştüğümüz zaman bana eşinden şiddet gördüğünü söylerdi. Olayla ilgili bilgim bu şekildedir." ifadesini kullandı.

Sanık B.D. de tanık E.K'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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