Çukurova'da hasadına başlanan buğdaydan 700 bin ton rekolte bekleniyor

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ADANA (AA) - Adana'da hasadına başlanan buğdaydan bu yıl 1 milyon 400 bin dekarda 700 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karataş ilçesi Çimeli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında hasat için çiftçilerle bir araya geldi.

Hasadın ardından Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Buğday hasadının artarak devam edeceğini belirten Tekin, "Çiftçilerimiz şu an rekolteden memnun. Yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda buğday üretimimiz var. 700 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz. Bu yıl verimin geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü ilkbahar yağışları biraz daha etkin oldu." diye konuştu.

Tekin, yaptıkları analizlerde buğdayın protein oranında da artış gözlemlediklerini dile getirdi.

Buğday hasadının yaklaşık bir ay süreceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Buğday hasadının ardından çiftçilerimiz, ikinci ürün mısır, soya ve diğer ürünlerin ekimini tamamlarlar. Türkiye’de ilk hasadın olması sebebiyle çiftçilerimiz şu an buğdayını açığa döküyor. Bakanlığımız zamanı gelince buğdayla ilgili fiyat açıklamasını yapacaktır. Çiftçilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çiftçilerimize destek olmaya çalışıyoruz."

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